Yasak öncesi pazarda değil pazar çantalarında yoğunluk yaşandı

Hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Antalya'nın semt pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin sıkı tutulduğu pazarlarda vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Vatandaşların yasak öncesinde hafta sonu alışverişlerini daha önceki zamanlara göre daha fazla yaptığı gözlendi.

Sebze ve meyve ihtiyaçları için pazarlara akın eden vatandaşlar, tedbirler kapsamında alışverişlerini gerçekleştiriyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun daha önceki günlerde pazarlardaki yoğunluğun devam etmesi üzerine tedbirlerin arttırılması yönündeki talimatı sonrası, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki katlı semt pazarında giriş ve çıkışların yanı sıra pazar içerisinde de sıkı tedbirler uygulandı. Tek girişin olduğu pazar yerinde demir bariyerlerle önlem alınırken, giriş ve çıkışlar ayrı tutuldu. Zabıta ekipleri pazarda tezgahları tek tek dolaşıp, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu, bekçiler ise pazara giremeyen vatandaşların alışveriş taleplerini yerine getirdi. Kimlik kontrolünün sık sık yapıldığı pazarda, yaşa takılan vatandaşlar içeri alınmadı ve ihtiyaçları karşılanıp eve gönderildi. Pazar içerisinde yoğunluk oluştuğunda ise girişler kapatılıp, hareketliliğin azalması bekleniyor.

Öte yandan, vatandaşların alışverişini hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı neredeyse iki katına çıkardığı gözlemlendi.

“Malzemeyi biraz bol aldım”

Pazarda alınan önlemler de vatandaşların takdirini kazandı. Engelli olduğunu, bu nedenden dolayı pazarın içine giremediğini söyleyen Avni Göktürk, “Ben zabıtadan yardım istedim. Bekçi arkadaşlar geldi ve yardımcı oldular. Bu pazarda da önlem çok iyi. Yoğunluk olmuşsa da sıraya katıyorlar. Diğerleri çıktığı zaman tekrar katıyorlar. Şu anda yoğunluk yok ama halk yine de geliyor. Bu şekilde olmalı, memnunuz” diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı, alışveriş yapmak için pazara geldiğini ifade eden Göktürk, “Malzemeyi de biraz bol aldım” dedi.

“Biraz geriye durursak iyi olur”

Bir başka vatandaş Hasan Asilkan ise, “Haftada 10 günde anca çıkıyorum pazara. Pazar da çok yoğun değil. Yeterince tedbir ve denetim var. Bir an önce virüsün ülkemizin başından gitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Denetimler iyi”

65 yaş üstü olması nedeniyle pazara alınmayan 74 yaşındaki Nazan Ergunsoy da, “Evet yasakları ihlal ediyoruz ama mecbur kalıyoruz. Çok şükür, bağışıklık sistemimiz iyi. Alt yapımız kuvvetli geliyor. Dikkat ediyoruz. Çocuklarım var, onların haberi yok. Duyarlarsa çok sıkıntı olur” şeklinde konuştu.

Ergunsoy, pazardaki denetimlerin iyi olduğunu da sözlerine ekleyip, “Bana da yardımcı oldular. Alışverişimin yarısına onlar devam etti. Ellerine liste verdim, gençler sağ olsun yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.