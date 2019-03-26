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Yasin Arslan'dan ücretsiz ulaşıma destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarının belli saatler arasında ücretsiz olmasına yönelik uygulamasına Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan’dan destek geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarının belli saatler arasında ücretsiz olmasına yönelik uygulamasına Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan'dan destek geldi. Uygulamanın Antalya halkı adına bir kazanım olduğunu belirten Arslan, ücretsiz uygulamayı desteklediğini açıkladı.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından açıklanan 05-07:00 ila 19-21:00 saatleri arası toplu taşıma araçların ücretsiz olmasına yönelik karar cumartesi gününden bu yana başarıyla uygulanıyor. Uygulamanın vatandaşları toplu taşımaya yönlendireceğine de dikkat çeken Arslan, bu sayede Antalya trafiğinde de rahatlama sağlanacağını söyledi. Başkan Arslan uygulamanın otobüs esnafı açısından da bir kayba neden olmayacağını ifade etti.

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