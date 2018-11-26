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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Antalya’da evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.

Antalya'da evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu.


Olay Kepez'in Hüsnü Karakaş Mahallesi 3588 sokak üzerindeki müstakil evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tartıştığı eşinin çocuklarının evine gitmesinin ardından yalnız yaşamaya başlayan Hasan Öçal'ı (83) kontrole gelen yakınları, yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde yatağında yattığını gördü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından kontrol edilen yaşlı adamın yaşamını kaybettiği belirlendi.


Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma gerçekleştirdi. Polisin haber vermesi üzerine eve gelen eşinin evin çevresini temizlemesi dikkat çekti.


Hasan Öçal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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