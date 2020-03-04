İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 69 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 69 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Olay, dün sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Kendine ait evinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut'tan (69) bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Akbulut'un yaşadığı eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren jandarma, Akbulut'u yerde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemelerde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulut'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.