Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi

Antalya’da Manavgat-Akseki Karayolunda otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
Antalya'da Manavgat-Akseki Karayolunda otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolunda, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Yurttaş'ın kullandığı 07 NA 2355 plakalı ticari araç ile Güçlüköy Mahallesi'nde tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Çetin'in kullandığı 07 L 9259 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Feci kazada 85 yaşındaki otomobil sürücüsü Süleyman Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.