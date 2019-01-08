Yaşlı adam sokakta ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesi'nde 80 yaşındaki adam sokakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Beycik Başören Sokak'ta yalnız oturduğu evden ayağında terlikleriyle çıkan 80 yaşındaki Hasan Solumaz, saat 01.00 sıralarında kendisini merak eden yakınları tarafından aynı sokakta yerde yatarken bulundu. Çağrılan 112 Acil Servis Sağlık Ekibi, kalp krizi geçirdiği sanılan Hasan Solumaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından önce Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hasan Solumaz'ın üzerindeki ceketin bir cebinden domino taşları, diğer cebinden bir deste iskambil kağıdı çıkması ve ayağında terlik bulunması, yakında oturan bir arkadaşının evine vakit geçirmek için giderken fenalaştığı ihtimalini duruluyor.