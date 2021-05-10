Yaşlı adam, tartıştığı adamı sokak ortasında tüfekle göğsünden vurdu

Antalya'da 74 yaşındaki adam, tartıştığı komşusunun kardeşini sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Yaralının, vurulmadan önce çöp konteynerlerini siper alıp saklanması, yaşlı adamın da tüfeğini doğrultması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi, Sardunya Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablasının evine misafirliğe gelen Sinan G. (50) ile Dursun B. (74) sokak ortasında sözlü bir şekilde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Dursun B., yakın bölgedeki müstakil evinden tüfekle geri döndü. Etrafa ateş açmaya başlayan Dursun B., çöp konteynerlerinin arkasına gizlenen Sinan G.'nin göğüs kısmına bir el ateş etti. Olayı gören mahalleli, yaşlı adamı etkisiz hale getirirken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sinan G.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürürken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dursun B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinleri, yaşlı adamın sık sık mahallede sorunlar çıkardığını ileri sürdü.

Olay anı cep telefonu kamerasına

Öte yandan olay anı mahalledeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun B.'nin elindeki tüfekle çöp konteyneri etrafında Sinan G.'yi bulmaya çalışması yer alırken, görüntüyü çeken kişinin de, “Her yere ateş ediyor. Adrenalin pompası gibi. Vallahi vuracak adamı herhalde” dediği yer aldı.