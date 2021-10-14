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Yaşlı adam zeytin toplamak için çıktığı merdivenden düştü

Antalya’nın Kumluca İlçesinde zeytin toplamaya çalışan yaşlı adam, çıktığı merdivenden düşerek yaralandı.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde zeytin toplamaya çalışan yaşlı adam, çıktığı merdivenden düşerek yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halit Çakır (73), Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi önünde yol kenarında bulunan zeytinleri toplamak için merdivene çıktı. Yaşlı adam bir süre sonra dengesini kaybederek, merdivenden aşağı düştü. Yaşlı adamı yerde acı içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından ilk tedavisi olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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