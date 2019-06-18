İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı Alman vatandaşları, 'Alman Kriminal Polisiyiz' diye dolandırdılar

Antalya’da kendilerini ’Alman Kriminal Polisi’ olarak tanıtıp, yaşlı Alman vatandaşları 103 bin euro dolandırdığı iddia edilen 1’i kadın 4 kişi ‘Işık söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya'da kendilerini 'Alman Kriminal Polisi' olarak tanıtıp, yaşlı Alman vatandaşları 103 bin euro dolandırdığı iddia edilen 1'i kadın 4 kişi ‘Işık söndü' adlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.


Almanya'da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşların, kendilerini Alman Kriminal Polisi diye tanıtan şahıslarca dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başladı. Şahısların ikametgahlarını belirleyen ekipler, bugün ‘Işık Söndü' adlı eş zamanlı operasyonla şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. isimli kadın şüpheli ile Y.I., B.Ö. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Sahte iddianame düzenleyip ev adreslerine göndermişler


Yapılan incelemelerde, şahısların yaşlı Alman vatandaşları arayarak kendilerini Alman Kriminal Polisi olarak tanıttıktan sonra müştekilere haklarında tutuklama kararının çıktığını, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halindeyse yakalama işlemini gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şahısların ayrıca evlerinde yapılan aramalarda, Alman vatandaşların ev adreslerine Almanca düzenledikleri sahte iddianameler gönderdikleri ve bu yöntemle 3 müştekiden 103 bin euro dolandırdıkları belirtildi.



"Işığınız söndü mü?"


Daha öncede benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin grubun başı olduğu iddia edilen Y. I.'ya, 'Işığınız söndü mü?' şeklindeki sorusu ise cevapsız kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.