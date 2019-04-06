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Yaşlı kadına kabusu yaşattılar

Antalya’da otobüste yardım etme bahanesiyle nerede ineceğini öğrendikleri yaşlı kadını apartman içinde gasp ettikleri iddia edilen 1’i kadın 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da otobüste yardım etme bahanesiyle nerede ineceğini öğrendikleri yaşlı kadını apartman içinde gasp ettikleri iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir apartman içinde 74 yaşındaki S.Y,'nin boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpelerin bir kişi tarafından zorla alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti.


Yaşlı kadın ifadesinde, Dokuma'dan bindiği otobüste yanına gelen bir kadının nerede ineceğini sorduğunu daha sonra kadının erkek bir şahsın yanına gittiğini söyledi. Yaşlı kadın durakta inip binaya girdiği esnada, otobüste gördüğü erkek şahsın zorla boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpeleri alıp kaçtığını bildirdi.


Alınan ifade ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şahısları takibe alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Yeşildere Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde gerçekleşen hırsızlık olayının da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.


Erkek şüpheli R.B.(22) ve kadın şüpheli G.M.S,(37) aynı mahallenin ara sokaklarında polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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