Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler

Antalya'da hırsızlık için girdikleri dairede 85 yaşındaki kadını darp edip bıçaklayarak öldüren 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin camide yatarken kadının yalnız yaşadığını fark ettikleri, parası ve altını olabileceğini düşünerek daireye girdikleri ortaya çıktı.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen olayda, bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kan nedeniyle olayın cinayet olabileceğini düşünen polis, konu ile ilgili çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinde 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden N.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii tarafında olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, zanlıyı cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan N.K. (59) Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olaydan 3 gün sonra cinayetin diğer şüphelisi S.D.'nin (20) de Kepez ilçesinde olduğu bilgisi alındı. S.D.'nin bulunduğu mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Altın ve parası için daireye girmiş

Olayın detayları da ortaya çıktı. Şüphelilerden S.D'nin birkaç gün cami bahçesinde yatarken arkadaşı N.K'ye yaşlı kadının yalnız yaşadığını, ziynet eşyası ve parası olabileceğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine olay gecesi 2 şüpheliden S.D'nin kilitli olmayan balkon kapısından eve girdiği, arama yaptığı esnada yaşlı kadının fark edip ‘Hırsız var' diye bağırması üzerine şüphelinin kadını darp edip bıçakladığı belirtildi.