İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadını yerde görenler hemen yardımına koştu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada minibüsün çarptığı yaşlı kadın, yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada minibüsün çarptığı yaşlı kadın, yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ve esnafın yardımına koştuğu yaşlı kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.


Kaza, İbrahim Sözen Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hatice Kıymaz isimli kadına, İbrahim Y.'nin kullandığı 07 J 2045 plakalı şehir içi minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan kadının yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf koştu. Yaralı kadın, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.