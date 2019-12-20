Yaşlıevleri personellerine ilk yardım eğitimi verildi

Rotary Toplum Birliği ve Falez Rotary Etkinlikleri kapsamından Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'nde, Antalya Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı ve Başhekim Yardımcısı Doktor Mustafa Tekin, İlk Yardım Eğitimi konulu sunum gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Pınar Akar, Falez Rotary Kulübü Başkanı Berna Tuzlak, Muratpaşa Belediyesi Fener, Falez, Çiftekuyular ve Soğuksu Yaşlı Evleri sorumlularının katılımıyla gerçekleşen sunumda Tekin, hayat kurtarmada ilk yardımın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle trafik ve ev kazaları gibi sıklıkla yaşanması muhtemel tehlikelere karşı Fener Yaşlı Evi çalışanları bilinçlendirmeyi amaçlayan, ‘İlk Yardım Eğitimi' büyük ilgi gördü. Tekin tarafından verilen eğitimde; genel ilk yardım bilgileri, kaza anında yapılması gerekenler, bilinç kaybında, kanama, yaralanmada, burkulmada, yanmalarda, zehirlenmede, hayvan ısırmalarında, kulağa ve göze kaçan yabancı cisimlerde, arı sokmalarında, donmada, elektrik çarpmalarında ve ateşli havaleler konusunda yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında, hayat kurtaran bilgiler verildi.