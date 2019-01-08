Yatak ve acil hasta statüsü istiyorlar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 15 yıl önce trafik kazası geçiren ve yatağa bağlı yaşayan adamın ailesi yatak ve acil hasta statüsü istiyor.

Kumluca'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve yatağa bağlı yaşayan Murat Yuvakgil'e (44) ailesi bakıyor. Murat Yuvakgil'in ailesi, ekonomik sıkıntılar yüzünden zaman zaman Murat'a bakmakta zorlandıklarını belirtiyor.

63 yaşındaki anne Ünzile Yuvakgil, "Oğlum 15 yıl önce trafik kazası geçirdi. 4 ay yoğun bakımda yattı. Ondan sonra eve çıkardılar. O günden beri evde bakıyoruz. Fizik tedavi yaptırıyoruz, mamasını yediriyoruz, suyunu veriyoruz, bezini değiştiriyoruz. Çok yardım bekledim, dönemin başbakanına kadar çıktım. Bir sonuç alamadım. 'Tahlil ve tetkik sonuçlarına bakalım biz sizi ararız' dediler. Bir daha arayan ve soran olmadı. Fizik tedavi istedik. Gelen kişinin yaptığı tedaviyi beğenmedik. Bir çocuk gönderdiler, kendine hayrı yok. Bana 'sen benden iyi yapıyorsun, sen yap' dedi. Derme çatma bir yatakla duruyor. Cezaevinde bekler gibi evimde çocuğumu bekliyorum. Bir ana olarak yapacak bir şey bulamıyorum" dedi.

Murat Yuvakgil'lenin eniştesi Vedat Demirkan ise "Bu tür hastaların tek tedavisi fizik. Fizik başta geliyor. Kayınannem ve kayınbabam ikisi de yaşlı ve kilolu. Hastamız her saat başı yönlendirilmek istiyor. 15 yıldan beri hastamızda hiçbir yatak beresi yok. Kayınannem ve kayımbabamın yaşları ilerledikçe bakmaları zorlaşıyor. Acil hastası statüsüne konulmak istiyoruz. Biz elektronik yatak istiyoruz. Annem babam evde tek başına kaldığında tek başına yönlendiremiyor. O elektronik yataklardan olsa, başını kaldırıp, sağa sola çevirme gibi. Anne veya baba tek başına bakamıyor. Babamın işe gitmesi gerekiyor, gidemiyor. Yatak ve fizik tedavi istiyoruz. Bazen gecenin bir saatinde göbeğindeki beslenme hortumu çıkabiliyor. Acile götürüyoruz. Hastanız acil hastası değil diyorlar" ifadelerini kaydetti.