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Yavru köpeğin üzerine silahla ateş açıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde köpeğine tüfekle ateş açıldığını iddia eden bir kişi, zanlıların bulunmasını istedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde köpeğine tüfekle ateş açıldığını iddia eden bir kişi, zanlıların bulunmasını istedi.


Aksu ilçesine bağlı Fettahlı Mahallesi'nde yaşayan Erol Çiçek, kendisine ait köpeğin evin kapısında halsiz bir şekilde yattığını gördü. Köpeğinin durumununda şüphelenen Çiçek, üzerinde saçma izlerine rastladı. Köpeğinin silahla ateş edilerek yaralandığını belirten Çiçek, "Ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun izleri var. Bunu benim köpeğime kim yaptıyla bulunmasını istiyorum. Rastgele ateş ediyorlar. Köpeğimi o şekilde görünce çok üzüldüm. Tedavisini sağladım. Şu an durumu iyi" dedi.

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