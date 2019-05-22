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Yaya geçidinde hastanelik oldu

Antalya’da, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı.

Antalya'da, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi, Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Hüseyin Çelik'e (79) yaya geçidi üzerinde bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik, yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaşlı adamı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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