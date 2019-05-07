Yaya geçidinde kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde yayalara yol veren iki araca arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 2 turist yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesine bağlı Okurcular mevkisinde öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 HHS 49 plakalı kiralık aracın sürücüsü Paulıus Klevınskas yaya geçidini kullanan yayaları görünce geçmeleri için aracını durdurdu. Bu arada arkadan gelen 07 AOJ 541 plakalı aracın sürücüsü Alona Spacova da yayaların geçmesini bekledi. Araçlar beklerken Mehmet D. yönetimindeki 07 ADJ 620 plakalı araç her iki araca da arkadan çarptı. Kazada Paulıus Klevınskas ve yanında bulunan ancak ismi belirlenemeyen bir turist yaralandı.