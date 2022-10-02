İhlas Haber Ajansı

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.


Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arafat Ö.'nün kullandığı 07 LNB 57 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Serpil Aras'a çarptı. Yaralanan genç kız, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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