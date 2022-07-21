İhlas Haber Ajansı

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Yaya geçidinden geçen kadına çarpan ticari taksi şoförü tutuklandı

Antalya’da yaya geçidinden geçtiği esnada ticari taksinin çarpmasıyla kadının hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.

Antalya'da yaya geçidinden geçtiği esnada ticari taksinin çarpmasıyla kadının hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.



Kaza, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havva Yıldız (52) yaya geçidinden geçtiği esnada, 07 H 0783 plakalı Tayfun Y. idaresindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce öteye fırladı. Sürücü Tayfun Y. gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Tayfun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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