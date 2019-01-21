Yaya kaldırımında inanılmaz kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde bir otomobilin yol verdiği genç kadına hızla gelen motosiklet hafif şekilde çarptı. Dengesini kaybeden motosikletin sürüklendiğini gören genç kadın ne yapacağını şaşırdı. kısa süreli şok geçiren kadının görüntüsü güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda yaralanan motosiklet sünücüsü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Manavgat ilçesine bağlı Manavgat Emniyet Müdürlüğü önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanan V.Ö. isimli genç kadın, kendisine yol veren aracın önünden karşıya geçerken hızla gelen B.A. idaresineki 07 JT 305 motosiklet hafif şekilde çarptı. V.Ö., yere düşmeden kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet devrilip yaklaşık 30 metre sürüklendi. Motosikletin sürüklendiğini gören genç kadın o anlarda kısa süreli şok geçirdi. Elini ağzına kapatıp ne yapacağını bilmez halde yardım isteyen kadının o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye aniye kaydedildi.

Yayanın geçtiği sırada araçların durarak yayaya yol verdiği, motosikletin ise duran araçların arasından hızla geçerek yayaya çarptığı ve sürüklendiği gözlendi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. olay yrindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.