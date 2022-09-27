Yaya köprüsünden ıramağa atladı, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Antalya'da yaya köprüsünden Manavgat Irmağına atlayan ve 2 vatandaş tarafından ırmaktan çıkarılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Yukarı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaya köprüsünden bir kişinin atladığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, köprüden atlayan kişinin ırmakta batıp çıktığını gören iki vatandaş ırmağa atlayarak şahsı güç de olsa kıyıya çıkardı.

Kıyıya çıkarılan şahsa suni teneffüs yapılırken olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından şahsa kalp masajı yapılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, polis ve vatandaşlar tarafından ırmak kıyısından yola çıkarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 saati aşkın bir süre kalp masajı yapılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden şahsın üzerinde kimlik bulunmazken, eşinin gelmesiyle isminin Aşkın Bakır olduğu belirlendi.

"Batıp çıkmaya başladığını görünce, ırmağa girip çıkardık"

Aşkın Bakır isimli şahsın ırmağa atlamasının ardından suda batıp çıkmaya başlaması üzerine hiç düşünmeden suya atlayan İbrahim Özdemir ve Yusuf Tolu isimli vatandaşlar, güçte olsa yüzerek kıyıya çıkardıklarını, çıkardıklarında kendinden geçmiş vaziyette olduğunu belirterek “İnşallah hayata yeniden döner” şeklinde konuştular.