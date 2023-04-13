Yaya ve sürücünün tartışmasında mermiler havada uçtu

Antalya'da yaya ile motosikletli sürücünün tartışmasında mermiler havada uçtu. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki bir işyeri ile otomobile isabet etmiş 6 adet merminin kovanı bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre yaya ve motosikletli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası yaya olan şahıs, motosikleti ile kaçan şahsın arkasından kurşun yağdırdı. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı incelemede, biri otomobile, diğerleri iş yerine isabet etmiş 6 adet mermi kovanı buldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın görgü tanıklarından Zekeriya Durmaz, "Saat 23:30 sıralarında stüdyoda albüm çalışması yaparken, dışardan 6 el silahla ateş edildi. Bir şeylerin kırıldığını hissettim ama hemen dışarıya çıktım. Yan tarafta ki komşumda çalışıyordu. Hemen baktım bir sıkıntı görünmüyordu. Sonra olay yeri inceleme geldi. Motosikletli birine ateş edilmiş galiba. Kurşunlar, berberin müşterisinin otomobiline, benim stüdyomun camına isabet etti. Yaralanan kimse olmadı, çok şükür" dedi.