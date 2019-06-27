Yayaya yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Antalya'da trafik ekipleri, seyir halinde cep telefonu kullanan ve yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, Meltem durağında otobüsten inen yayaların Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçişleri sırasında sık kullandıkları yaya geçidinde, yol vermeyen sürücüleri denetledi. Yayaların yola adımını attığı andan itibaren bazı sürücülerin durduğu görülürken, ikinci ve üçüncü şeritte durmayan sürücüler uygulama yapan polislere takıldı. Yayalara yol vermeyen sürücülere 488 lira para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca, emniyet kemeri takmayanlara 108, cep telefonu kullananlara 235, kask takmayan motosiklet sürücülerine 108 lira para cezası uyguladı. Sürücülerin yaya geçidinden geçen yayalara yol verdikleri görülürken, cezaların çoğunluğunun cep telefonu kullanmaktan kaynaklandığı görüldü.