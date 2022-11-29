Yayla evlerine dadanan iki hırsız tutuklandı

Olay, Alanya ilçesi Kozlar ve Başköy Yaylalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada bulunan 5 eve giren hırsızlar çok miktarda bakır kazan, bakır leğen, bakır tencere, bakır kova ve ev eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Jandarma Karakolun bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde yayla evlerindeki hırsızlık şüphelilerinin kimliğini tespit edildi. Jandarma ekipleri kimliğini tespit ettiği E.T. (23), ve A.E. (22)'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.