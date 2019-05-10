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Yayla yolları sezona hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’daki yayla yollarını yaz sezonuna hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toroslar'daki yayla yollarını yaz sezonuna hazırlıyor. Çetin kış şartları nedeniyle bozulan yollarda havaların ısınmasıyla birlikte bakım ve onarım çalışması yapılıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekipler, Alanya'nın Demirtaş Vadisi'nde bulunan Özvadi, Uğrak ve İmamlı mahallelerinin Toros Dağları'nda bulunan yaylalarında çalışmalara başladı. Üç mahallenin yayla yollarında sert ve zorlu geçen kış sonrası oluşan çukur ve göçükler onarılıyor. Haziran ayı ile birlikte bölge sakinlerinin yaz aylarını geçirecekleri yaylalara ulaşımın rahat olması için Kırsal Hizmetler ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.


Greyder, kepçe ve kamyonlarla yolların bozuk olan kısımlarında bakım onarım ve stabilize çalışmaları yapılıyor. Diğer mahallelerin yaylalarında da benzer çalışmaların yapılması planlanıyor.


Yayla yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları vatandaşları memnun etti.

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