İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaylada patates hasatı başladı

Korkuteli’nde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor.

Korkuteli'nde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde ekimi yapılan patateslerin hasatına başlanılırken, üretimin bu yıl verimli olduğu belirtildi.


Korkuteli ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan sebzenin ve meyvenin alternatif olarak ekilen Patates hasatı başladı. Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde patates üreticiliği yapan Derya Gürler, yaylada toprağın verimli olduğunu ve patates üretiminin gayet iyi olduğunu söyledi. Bölgede şu an sadece sulama ile ilgili sorunun yaşandığını ancak onun da çözüldüğünü söyleyen Gürler, “Hasat başladı. Bu yıl havaların güzel olması yayla havasının, toprağının ve suyumuzun verdiği özellikler ile ürünlerimizde rekolte çok iyi. 1 dönüm tarlada 4-5 ton arası verim alabiliyoruz. Bugün hasatını yaptığımız patateslerimiz yayla sezonun ilk patatesi” dedi. Üretici olarak tonajdan memnun olduklarını ifade eden Gürler, patatesin kilogram fiyatının 1 TL olduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.