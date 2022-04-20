Yaylalarda yollar kardan temizlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın kırsal mahalleleri ve yayla yollarını yaz sezonuna hazır hale getirmek için çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yol bakım onarım ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın Dikmetaş, Kaplanhanı ve Söğüt Yaylası grup yolunda kar küreme ve temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yoğun çalışmanın ardından üç yaylanın da yolları ulaşıma açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Bakım onarımlar sürüyor”

Diğer yandan merkeze yakın kırsal mahallelerde de yol bakım onarım ve yama çalışmaları da devam ediyor. Yaz aylarında yerli vatandaşlar kadar ilçeye gelen turistlerin de en çok kullandığı güzergahlar arasında yer alan Dim Grup yolu ve Akçatı yolunda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Trafik yoğunluğunun arttığı her iki yolda da ulaşımın daha rahat yapılabilmesi için yolda genel bakım ve onarımın yanı sıra bozuk olan yerlere de yama uygulaması yapıldı.