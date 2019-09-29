Yaz döneminde 3 bin 700 arızaya müdahale edildi

Ekipler bu kapsamda ilçe genelinde yaz döneminde 3 bin 700 içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale etti.

ASAT Alanya ekipleri, ilçedeki içme suyu ve kanalizasyon alt yapısını bir taraftan güçlendirirken, diğer taraftan bu alanda yaşanan sorunları en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Alanya'nın 102 mahallesinde içme suyu hattında meydana gelen arızalar Batı, Merkez ve Doğu'dan mahallelerinden sorumlu üç ayrı ekip tarafından 7/24 çalışılarak gideriliyor. ASAT Alanya ekipleri turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı Ağustos ayı içinde 2 bin 600 arızayı giderdi. Ekiplerin yaz döneminde müdahale ettiği toplam arıza sayısı 3 bin 700 oldu. ASAT Alanya ekipleri kanalizasyon alt yapısının olduğu mahallelerde arızaların giderilmesinin yanı sıra hat tıkanıklığı, parsel bacası yapımı ve baca kontrolü çalışmaları yaparken, kanalizasyonu olmayan yerlere de vidanjör hizmeti verildi. Kanalizasyon ekipleri Ağustos ayı içinde arızalarla birlikte bin 100 işi tamamladı.

Mahallelerinde içme suyu ya da kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar için vatandaşların 185 nolu telefonu aramaları yeterli. Ekipler gelen ihbarları kayıt altına alıp en kısa sürede bölgeye ASAT ekiplerini yönlendiriyor ve sorunun en kısa sürede giderilmedi için çalışıyor.