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"Yaz gazeteci; karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur"

Antalya’da karısı tarafından kalçasından bıçaklandığını iddia eden adam, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yaz gazeteci; karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi.

Antalya'da karısı tarafından kalçasından bıçaklandığını iddia eden adam, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yaz gazeteci; karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi.


Olay, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3066 sokaktaki bir apartmanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk sahibi S.T. ve K.T. evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından S.T., kalçasından bıçaklandığı iddiasıyla polisi aradı. İhbarın ardından eve gelen polis, her iki tarafı da evden dışarı çıkardı. Ekipler, K.T.'nın ifadesine başvurdu. Bu sırada kalçasından bıçaklandığını ileri süren S.T. apartman bahçesinde beklerken, K.T. de eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü.



“Yaz gazeteci”


K.T., olaya şahit olduğu öne sürülen küçük yaştaki oğluyla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karısına öfkeli olan S.T., ifade için polis merkezine götürülürken gazetecilere, "Yaz gazeteci. Karısı tarafından bıçaklanan erkek mağdur" dedi.


Evde inceleme yapan polis, suç aleti olduğu ileri sürülen bıçağa el koydu. Hafif yaralı olan S.T. ise seker adımlarla polis otosuna bindirilerek önce hastaneye ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

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