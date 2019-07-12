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Yaz Kur'an Kursu öğrencileri Antalya'nın cazibe noktalarını gezİyor

Kepez Belediyesi, “Şehrimi Tanımak İstiyorum” projesi kapsamında Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Antalya’nın cazibe noktalarını gezdiriyor.

Kepez Belediyesi, “Şehrimi Tanımak İstiyorum” projesi kapsamında Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine Antalya'nın cazibe noktalarını gezdiriyor.


Eğitim ve öğretim döneminde ilçesindeki öğrencilere şehri gezme fırsatı sunan Kepez Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte “Şehrimi Tanımak İstiyorum” projesi kapsamında Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine de Antalya'nın cazibe noktalarını gezdiriyor. Yaz ayları boyunca her gün 90 öğrenciye yaşadığı şehri gezdirecek olan Kepez Belediyesi, çocuklara sinemadan kütüphane'ye, mesire alanlarından müzeye kadar sosyal ve kültürel her alanı tanıma imkanı sunuyor.



Kepez'de çocuklar çok mutlu


“Şehrimi Tanımak İstiyorum” projesi kapsamında her gün düzenlenen gezilerde, çocuklara Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri ve kurs öğretmenleri eşlik ediyor. Yaz tatilini dolu dolu geçiren Kepezli çocuklar, Uçak Kütüphane, Dokumapark'da bulunan Tren Kütüphane, Yeşilçam Sokağı, Oyuncak Müzesi, Minyatür Türkiye Park ve Dedeman Park'ı geziyor. Kepez Simülasyon Merkezi'nde de heyecanlı saatler geçiren çocuklar, Macera Ormanı'nda da at binmenin keyfini yaşıyorlar.

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