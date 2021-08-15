Yaz kurslarında her gün farklı atölyede çalışıyorlar

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi sanat ve hobi kurslarının öğrencileri, bir gün seramik sınıfında çalışırken farklı bir gün resim atölyesinde suluboyadan pastele farklı teknikleri öğrenebiliyor. Farklı bir eğitim modelinin hayata geçirildiği kurslarla, çocukların sanata dair bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle okulların kapalı olduğu eğitim ve öğretim yılının ardından 7-18 yaş grubuna yönelik yaz dönemi sanat ve hobi kurslarını açtı. Resim, heykel, seramikle birlikte kemandan gitara 23 ayrı branşta açılan kurslara yaklaşık bin 200 öğrenci katılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi kurslarında, özellikle küçük yaştaki çocukların sanata dair bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak bir eğitim modeli uygulanıyor. Bir gün seramik atölyesinde çalışan çocuklar, çalışmasını tamamlamasının ardından resim atölyesine geçip suluboyadan pastele farklı resim teknikler öğrenebiliyor.

Eğitmen Seyhan Erdem, yaz dönemi kurslarıyla bir yandan çocukların sağlıklı bir ortamda eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlarken diğer yandan çocukları sanatın farklı branşlarıyla tanıştırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu nedenle farklı bir eğitim modelini tercih ettiklerini dile getiren Erdem, “Çocuklarımız böylece sanatın her dalına ilişkin bilgi sahibi olabiliyor” dedi.

"Burada çok mutlu oluyorum"

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi sanat ve hobi kurslarının 10 yaşındaki öğrencisi Eylül Küçükçiloğlu, bir süredir seramik sınıfına devam ediyor. Burada tabaklar, bardaklar yaptığını söyleyen Eylül, seramikte çatlayan yerleri suyla kapattıklarını heyecanla anlatırken “Burada çok mutlu oluyorum. Hepsini yaparken içine hayal gücümü de katıyorum” dedi. Sınıfın bir diğer öğrencisi 10 yaşındaki Lina Yıldırım ise kuş yaptığını anlatırken “Yeni yeni teknikler de öğreniyoruz. Burayı çok sevdim” dedi.