Yaz mevsiminde de çocuk hastalıkları kol geziyor

Engin Kutay, yaz mevsiminde sık karşılaşılan çocuk hastalıkları hakkında uyarılarda bulundu. Çocukların sadece kış mevsiminde hasta olmadığını, yaz mevsiminde de hastalıkların kol gezdiğini dile getiren Kutay, "Çocuklarımızın en sık hastalandığı kış mevsimini geride bıraktık. Ancak ne yazık ki hastalıklar, tatil yapmaz. Aileler, yaz aylarında da çocuklarına dikkat etmeli. Sıcak ve nemli havalarda deri döküntüleri, böcek sokmaları, güneş çarpmaları, zehirlenmeler en sık karşılaştığımız sorunlar. Özellikle ortak kullanım alanlarındaki bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olunmalı" dedi.

En çok bebek cildi etkileniyor

Yaz aylarında en sık karşılaşılan hastalığın deri döküntüleri olduğunu aktaran Özel OFM Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Kutay; ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan isiliğin, deride tahribat ve enfeksiyona sebep olduğunu söyledi. Bu duruma karşı çocuklara sık banyo yaptırılmasını öneren Kutay, “Yaz aylarında çocuklarda en sık karşılaştığımız sorun, deri döküntüleri ve isiliktir. Bu tarz olumsuz tabloya karşı aileler, çocuklarına sık banyo yaptırmalı, pamuklu giysiler giydirmeli ve mümkün olduğunca çocuktaki derinin hava almasını sağlamalılar. Bebeklerde ise yazın en sık karşılaştığımız sorun pişiktir. Pişiği birkaç teknikle önlemek mümkün. Yazın sıcak ve nemin artmasıyla ortaya çıkan pişiğe karşı, bebeklerin bezi sık sık değiştirilmeli, mümkünse bebeğin altı ılık su ile yıkanmalı. Bebeklerin cildi çok hassastır. Bu nedenle ilk aylarda kimyasal içeren ıslak mendiller kullanılmamalı. Her bez değişiminde koruyucu kremler kullanılmalı” diye konuştu.

Toplu alanlar enfeksiyon yuvası

Uz. Dr. Engin Kutay, yaz ayında özellikle ortak kullanım alanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Hijyenik olmayan havuz ve toplu alanlarda enfeksiyonların daha kolay yayıldığını söyleyen Kutay, “Sıcak ve nemli havalarda özellikle 0-5 yaş aralığındaki çocuklara çok dikkat edilmeli. Enfeksiyonların neden olduğu ishal, 0-5 yaş aralığında ölümcül olabilir. Hafif, orta ve ağır ishal vakalarına karşı mutlaka uzman bir çocuk hekiminden yardım almalılar. Havuz kullanımında temizliğe dikkat edilmeli, sağlıklı olmayan toplu alanlardan uzak durulmalı” dedi.

Açık tenli çocukların cildi hassas

Uz. Dr. Engin Kutay; yaz ayında sık görülen yanık, güneş çarpma ve böcek sokmalarına karşı ailelere uyarılarda bulundu. Açık tenli, sarışın, renkli gözlü çocukların ciltlerinin güneş yanıklarına karşı hassas olduğunu söyleyen Kutay, “Hassas cilde sahip çocuklarınızın, güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda, güneşte fazla kalmamasına dikkat edin. Açık renk, pamuklu kumaştan, bol giysiler giydirin ve başına şapka taktırın. Açık tenli çocuklar ve bebekler için, koruma faktörü 50'nin üzerinde güneş kremlerini kullanın. Çocuk gölgede bile olsa kum ve denizden ya da havuzdan yansıyan ışınlardan etkilenip yanabilir. Güneşten korunmak için mutlaka güneş ışınlarını süzen UV korumalı güneş gözlüğü takın. Yaz ayında çocuğunuzda 38 ve üstü ateş, deride solukluk, baş dönmesi zayıf nabız terleme varsa, güneş çarpmasından şüphelenilmeli. Yaz aylarında genellikle piknik gibi aktivitelerde böcek sokması sorunları çok sık yaşanır. Böyle bir durumda, böceğin ısırdığı alana soğuk kompres yapın, en yakın sağlık kuruluşuna götürün" ifadelerine yer verdi.

Çocuk aşıları ihmal edilmemeli

Engin Kutay, son olarak aşı hakkında da önemli bilgiler verdi. Kutay, çocuklarda zorunlu ve özel aşıların yaz aylarında da mutlaka zamanında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Aşının doğumdan itibaren başlayıp ilköğretim 8'inci sınıfa kadar devam ettiğini söyleyen Kutay, “Aşı, bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıflatılmış bakteri ve virüsler demektir. Yaz-kış hastalıklardan korunmanın en sağlıklı yöntemi aşı olmaktır. Aşı, yaz aylarındaki enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Çocuklarda hepatit, verem, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci ve influenza, pnömokok, suçiçeği, kızamık, kabakulağa karşı yapılan aşıların mutlaka eksiksiz yaptırılması gerekiyor. 5 yaş altındaki çocuklarda bağırsak iltihabına yol açan Rota virüsüne karşı mutlaka aşının yaptırılması gerekiyor. Ateş, baş ağrısı ve ense sertliği ile başlayan; bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu menenjit hastalığına karşı aşının yaptırılması gerekiyor. Tüm bu veriler unutulmadan, çocuklarımızın aşılarını dikkatle takip etmeliyiz. Yaşları büyüse de, yılda en az bir kez çocuk doktoru veya aile hekimi ile temas ederek, hatırlatma dozları ve yeni aşılar ile ilgili bilgi edinmeliyiz. Aşı takibinde önemli olan aşı kartlarını kaybetmemeliyiz. Son olarak, güvenilir kaynakları tercih ederek, bilgi kirliliği ile mücadele edelim. Çocuklar hasta olsun olmasın, çocukların mutlaka uzman bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.