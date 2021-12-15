Yazar İzgören: “Sanatı ve edebiyatı hayatımıza katmalıyız”

Alanya Kitap Günleri'nin söyleşi programına konuk olan Ahmet Şerif İzgören, “Kendi doğrusu olmayanlar başkalarının doğrularının peşinden gider. Sanatı ve edebiyatı hayatımıza katmalıyız” dedi.

Alanya Kültür Merkezi'ndeki Alanya Kitap Günleri devam ediyor. Kitap fuarıyla birlikte her gün alanında uzman konuşmacılar, yazarlar, sosyologlar, kişisel gelişim uzmanları, tarihçiler, öğretim görevlileri ve sağlıkçılar da söyleşileriyle vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte oluyor. Kitap Günleri'nin 5. gününde yönetim modelleri, beden dili ve liderlik gibi konularda Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alan yazar Ahmet Şerif İzgören bir söyleşi yaptı. Söyleşiye Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, STK temsilcileri, Alanya Yaşam Tasarım Okulları yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Kendi doğrusu olmayanlar başkalarının doğrularının peşinden gider”

Söyleşine anekdotlar ve yaşanmış hikayelerle başlayan yazar İzgören, ülkenin bütünlüğü için etnik kökenlerle uğraşmak yerine bilgiye odaklanılması gerektiğini vurguladı. İzgören, “Kendi doğrusu olmayanlar başkalarının doğrularının peşinden gider. Sanatı ve edebiyatı hayatımıza katmalıyız” dedi.

“Her zaman ışığa doğru yürüyün, emeksiz yemek olmaz”

Özellikle gençlere hitap eden Ahmet Şerif İzgören, “Her zaman ışığa doğru yürüyün, emeksiz yemek olmaz. İşinize saygılı olun, sevin; herkes sizi parmakla göstersin. İşinizi iyi yapın, ışıldarsınız” ifadelerini kullandı. İzgören, “Bilgi içeri girsin diye Alanya Belediyesi bu kitap fuarıyla kapıları açtı. Kitap fuarı, ışığa doğru giden yolu aydınlatıyor” dedi. İzgören, işe saygıyla ilgili İstanbul Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki temizlik işçisi Gazi Ceran heykelini örnek gösterdi. Söyleşinin sonunda Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Ahmet Şerif İzgören'e Alanya'nın fethinin 800. yılı anısına hazırlanan tabloyu hediye etti. İzgören, daha sonra iş, yönetim ve kişisel gelişim konularında yazdığı kitaplarını okuyucuları için imzaladı.