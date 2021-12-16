Yazar Menteş: “Roman hayata başka açılardan bakmayı öğretir”

Kitap Günleri kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan yazar Murat Menteş, ‘Romandan Uyarlanmış Hayat' konulu söyleşiyle okuyucularına seslendi. Öğrencilere ve okumayı sevenlere tavsiyelerde bulunan Menteş, “Roman okuyun, hayata başka açılardan bakmayı öğretecektir” dedi.

Konuşmanın ana temasına geçmeden önce öğrencilere ataerkil aile yapısını anlatan ve kuşak farkından kaynaklanan iletişim bozukluğuna değinen yazar Murat Menteş, romanla birlikte gelişen toplumsal dönüşümü de anlattı.

“Romanda somut hayat hikayeleri vardır”

14. yüzyılda matbaa Avrupa'ya girmeden önce, insanların hayal dünyasındaki anlatıların, aile bağlarından alınan ilhamların nesilden nesile, ağızdan ağıza anlatılarak devam ettiğini hatırlatan Menteş, “Matbaa ile birlikte toplumsal dönüşümde başladı. Menkıbeler, özdeyişler, anekdotlarla devam eden hayat, yerini romana bıraktı. Roman öncesi hayatta insan soyuttur; ancak romanda somut hayat hikayeleri vardır, roman insanı anlatır” diye konuştu.

"Roman gazete gibidir”

Avrupa'da romanla birlikte modernleşmenin de başladığını söyleyen yazar Murat Menteş, “Roman, bütün malzemesini hayattan alan, insanı sayfalarında konumlandıran bir iletişim aracıdır. Romanlar insanların yaşamını, toplumun kültürünü, tarihini anlatan gazeteler gibidir. Roman bir iletişim aracıdır” şeklinde konuştu.

“Kültürel boşlukları romanlar doldurur”

“Artık roman öldü” diyenlere de bir cevap veren Menteş, romanın ölmesi için insanın da ölmesi gerektiğini söyledi. Romanın ana malzemesinin tümüyle insan olduğunu ifade eden Murat Menteş, “Roman, toplumlara yenilik ve değişim getiren bir araçtır. Kültürel boşlukları romanlar doldurur. Duygularınızla, öfkenizle hareket etmeyin. İradenizle hareket edin, işte roman size bunu nasıl yapacağınızı da öğretir. Romanda düşünme olanağı vardır” diye konuştu.

“En iyi kılavuz romanlardır”

Bazı romanların yasaklanmasının sebebinin gerçeği anlatmalarına bağlayan yazar Murat Menteş, “Modernleşmenin tarihiyle roman yazmanın tarihi aynı seyreder. Bazı ülkelerde romanların yasaklanma sebebi ise gerçeği söylemesidir. Roman bakış açınızı değiştirir, hayata başka açılardan bakmanızı sağlar. Hayatta bizi biz yapan şeyleri öğrenmek istiyorsak en iyi kılavuz romanlardır” ifadelerini kullandı.

“Kitap günleri devam ediyor”

3. Alanya Kitap Günleri Kültür Merkezi'nde devam ediyor. 17 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Araştırmacı Yazar Selim Han Yeniacun “Ortadoğu'da Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu” konulu söyleşisiyle vatandaşlarla birlikte olacak.