Antalya'nın Alanya ilçesinde “Ortadoğu'da Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu” konulu söyleşi ve 3. Alanya Kitap Günleri'ne katılan araştırmacı-yazar Selim Han Yeniacun, “Bizi biz yapan değerlerimize iyi sahip çıkmalıyız. Misyonerlik faaliyetleri sadece dinle değil, eğitimle, iletişimle ve pek çok farklı şekilde yapılabilir” dedi.

“Ortadoğu'da Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu” konulu söyleşide 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında gayrimüslimler ve Amerikalılar tarafından yürütülen misyonerlik faaliyetlerine değinen araştırmacı- yazar Yeniacun, “Osmanlı coğrafyasında önce dinle başlayan misyonerlik faaliyetleri, kolejler aracılığıyla devam etti. Misyonerlik daha sonra Amerika için politik bir unsur haline geldi. Cennetin krallığını oluşturmak, dünyayı değiştirmeye ilişkin çok ciddi gayretleri var. Bu gayretler Amerikan siyasetinin içine girdi. Bu işler zengin, nüfuslu ve eğitimli kesimler tarafından yürütülüyor” diye konuştu.

“Liberal eğitim kolejler vasıtasıyla Ortadoğu'ya yayıldı”

19. yüzyılda sömürgecilikle birlikte gelen kaynakların Amerika'yı zenginleştirdiğini söyleyen Yeniacun, misyonerliği yayacak liberal eğitimin kolejlerle birlikte Ortadoğu'ya yayıldığına vurgu yaptı. Dinle başlayan misyonerliğin artık farklı yollarla yayılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yeniacun, “Eğitim dünyada en çok kullanılan yöntemlerden biri. Osmanlı'nın sonuna doğru çıkan ayaklanmaların önderlerinin Amerikan kolejlerinde okuyan, oralarda eğitim almış insanlar olduğu söylenir” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda araştırmacı-yazar Selim Han Yeniacun, okurları için bir de imza etkinliği düzenledi.

“Cumartesi günü üç önemli konuğu birden ağırlayacağız”

18 Aralık Cumartesi üç önemli konuğu birden ağırlayacaklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “3. Alanya Kitap Günleri 19 Aralık Pazar günü sona erecek. Etkinliğimizin söyleşi bölümünde mesleğinde uzman değerli yazarlar, akademisyenler ağırladık. Onların tecrübe ve bilgilerinden istifade ettik. 18 Aralık Cumartesi yarın yine çok önemli üç ismi aynı gün ağırlayacağız. Aile danışmanı-yazar Hatice Kübra Tongar, müzisyen-yazar Tuna Kiremitçi ve akademisyen-yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy vatandaşlarımızla birlikte olacaklar” dedi.

18 Aralık Cumartesi saat 11.00'de aile danışmanı-yazar Hatice Kübra Tongar “İyileşen Çocukluğum, İyileşen Anneliğim”, saat 15.00'te müzisyen-yazar Tuna Kiremitçi “Mezun Cinayetleri ve Polisiye” ve saat 19.00'da akademisyen-yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy “Acayip İşler” konulu söyleşileriyle vatandaşlarla birlikte olacaklar. Yine cumartesi günü fuaye alanında yazar Saygı Öztürk okurları için kitap imzalayacak.