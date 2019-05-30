Yazın engellerini aşıp, hem eğlenip hem öğrenecekler

Özel bireyler yaz okulunda spor branşları ve sosyal aktivitelere katılarak hem eğlenip hem de öğrenecekleri bir tatil süreci yaşayacak.

Döşemealtı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, engellilere yönelik ücretsiz yaz okulu düzenliyor. Türkiye'nin en büyüğü olan Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulu için kayıtlar 10-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Antalya'da bulunan okul çağındaki tüm engelli bireylerin ücretsiz olarak yararlanabileceği yaz okulunda futbol, basketbol, yüzme branşlarının yanı sıra, müzik, resim, seramik ve yaşam atölyesinin yer aldığı sosyal aktiviteler de olacak. Engelsiz Yaz Okulu için kayıtlar 10-

28 Haziran tarihleri arasında Yavuz Özcan Parkı içerisinde bulunan Engelli Hizmet Merkezi, Müze arkasındaki Falez Mola Evi ve Döşemealtı'nda bulunan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yapılabilecek. Eğlence ve eğitimin bir arada olacağı Engelsiz Yaz Okulu 1 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Yaz okuluna katılacak öğrenciler spor ve sosyal aktivitelerden en fazla 2 branş seçebilecek.