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Yazın toplayıp kurutuyor kışın kilogramını 800 TL'den satıyorlar

Antalya’nın Akseki ilçesinde kuru kuzugöbeği mantarının kilosu 800 liraya satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kuru kuzugöbeği mantarının kilosu 800 liraya satılıyor.


Akseki ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında Toros dağlardan toplanan kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, ilkbaharda topladıkları kuzugöbeklerini kurutarak kışın kilosunu 800 ila bin lira arasında satışa sunuyorlar.


Vatandaşların kuruttuğu kuzugöbeği mantarını kışın alarak satan Manav Bayram Erdoğan, kuzugöbeği mantarının mevsiminde yaşının 70 ile 100 lira arasında satıldığını ve kışın ise 800 ila bin lira arasında sattıklarını söyledi. 10 kilogram yaş kuzugöbeği mantarından bir kilogram kuru kuzugöbeği mantarı oluştuğunu söyleyen Erdoğan, "Toros Dağlarından toplanan kuzugöbeği mantarı halkın önemli bir geçim kaynağı. Nisan aylarında toplanan kuzugöbeği mantarını vatandaşların bazıları ise topladıkları mantarları kışın kullanmak ve satmak üzere kurutuyorlar" diye konuştu.

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