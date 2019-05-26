Yeni açılan okuldan ilk sergi

Antalya'nın Kaş ilçesinde eğitim öğretim hayatına bu dönem başlayan Çavdır Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, karma resim sergisi açtı.

Kaş Belediyesi Kültür Evi'nde açılan sergiye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kalkan Kültür Evi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, Çavdır Anadolu Lisesi Müdürü Fikret Yılmaz, okulun görsel sanatlar öğretmeni Cemile Altun ve öğrenciler katıldı.

Sergide, soft pastel ve tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan çalışmalar, ebru sanatı, üç boyutlu tişört üzerine resimler ve taş tablolar ile seramik heykellerden oluşan toplamda 90 eser yer aldı.

Çavdır Anadolu Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Cemile Altun, “9'uncu sınıf öğrencilerinin tüm yıl boyu çalışarak hazırladığı eserlerden oluşan bu ilk sergisi nedeniyle heyecanlı ve mutluyuz. Etkinlikle bu çalışmaların halkla buluşması hedeflendi. Ayrıca Kalkan Limanı'nda 11 Haziran'da bir sergimiz daha olacak.” diye konuştu.

Sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.