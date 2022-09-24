Yeni aldığı otomobili yol kenarına çekip içinde uyurken neye uğradığını anlamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin yolun sağında park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Aynı gün aldığı otomobilini yorgun olduğu için yolun sağına çekip uyuyan sürücü ise kazayla neye uğradığını anlamadı.

Kaza, Side Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antik Side istikametinden Kemer istikametine seyir halindeki R.Ş.'nin kullandığı 07 BAT 215 plakalı elektrikli bisiklet, Side 1. Giriş kapısını 200 metre geçtikten sonra yolun sağında park halindeki 25 DK 513 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başında kask olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü R.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.O. yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı yaralılar feryatlarıyla ortalığı inletti. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeni aldığı otomobilin içinde uyurken kazaya karıştı

Aynı gün aldığı otomobilini yorulduğu için yolun sağına çekip içinde uyurken çarpma sesine uyanan otomobil sahibi “Otomobilimi bugün aldım. Yolculuk sırasında yoruldum ve uyuyup dinlenmek için yolun sağına çektim. Uyurken bir anda çarpma sesine uyandım. Baktım motosiklet bizim otomobile çarpmış” dedi.