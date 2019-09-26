Yeni aşı araçları Antalya'ya teslim edildi

Antalya'da uygulanan aşıların soğuk zincire uygun olarak daha hızlı dağıtılmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün ziyareti esnasındaki taahhüdüne istinaden gelen yeni aşı araçları törenle teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen araç teslim töreninde, konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Aşılarda üretimden dağıtım ve kişilere uygulanmasına kadar soğuk zincir kurallarına uyulması ve aşıların belli ısı aralığında korunması son derece önemlidir. Soğuk hava depoları, aşı nakil araçları ve aşı buzdolaplarının ısıları, soğuk zincirin kırılmaması açısından İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından her aşamada elektronik alarm sistemi ile titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan ‘İyi Üretim Prosedürleri' kurallarına uygun olarak üretilerek uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmektedir. Aşılar ülkemize girdikten sonra kullanıma sunulmadan önce bir kez daha ulusal referans laboratuvarlarımızda test edilerek, uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıma sunulmaktadır. Bağışıklama sayesinde insanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın günümüzde ya hiç görülmemekte ya da sınırlı sayıda görülmektedir. Örneğin çiçek hastalığı, aşılama sayesinde dünya üzerinden tamamen yok edilmiş, çocuk felci hastalığı ise yok olma aşamasına gelmiştir" dedi.