Yeni Başkan Köleoğlu, görevi resmen devraldı.

Kumluca 'nın yeni Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, mazbatasını aldıktan sonra mevcut Belediye Başkanı Yusuf Göven'den görevi devralarak resmen görevine başladı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önce Kumluca İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tutku Uysal'dan mazbatasını aldı. Başkan Köleoğlu'na mazbatasını alırken, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, İyi Parti Kumluca İlçe Başkamın Bekir Bircan'da eşlik etti. Başkan Köleoğlu, ardından Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret edip Kumluca Belediye Başkanlığı binasına geldi. Başkan Köleoğlu, Kumluca Belediyesi'ne gelişinde vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Kumluca Belediyesi Makamında, Mevcut Başkan Yusuf Göven yeni Belediye Başkanı Mustafa Mustafa Köleoğlu'na görevi devretti. Yusuf Göven, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada; “Kumluca eski Belediye Başkanlığı rozetini yeni Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu'na taktım. Mustafa Köleoğlu, bundan sonra bir veya iki partinin değil tüm Kumluca Halkın belediye başkanıdır. Bundan da şüphem yoktur. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın” dedi.

Kumluca Belediyesi yeni Başkanı Mustafa Köleoğlu ise; “Önümüzdeki dönem de Kumluca'da yeni bir yönetim anlayışı olacak. Millet İttifakın oluşturmuş olduğu belediyecilik anlayışı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Ötekisi olmayan Kumluca'yı hep birlikte yaşayacağız. Yarım asırdır Kumluca'ya emeği geçen tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Rahmetle anıyorum. Kumluca'daki sandığa atılan tüm oylarla ben belediye Başkanı oldum. Dolayısı ile bundan sonra tüm Kumluca'lıların belediye başkanı olacağım. Bu yaşıma kadar kimseyi ötelemedim. Bundan sonra belediyemizin imkanlarını eşit bir şekilde faydalanması için elimden geleni yapacağım. Kumluca'mızın kalkınması için adeta seferber olacağım. Artık Gülümseyin Mutlu bir Kumluca'dasınız Kumluca'daki 1283 kilometrekarelik alandaki 70 Bin kişiye eşit bir şekilde dağıtacağım. Herkese eşit davranacağım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeni Cami Müezzini Samet Yorgancı tarafından dua okundu.