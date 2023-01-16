Yeni dönem kurs kayıtları başladı

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nin (KONSEM) 2022-2023 dönemi ücretsiz kurs başvuruları başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin her yıl ücretsiz olarak verdiği kurs eğitimlerinin yeni dönem başvuruları başladı. Başvurular, 16-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Kontenjanla sınırlı olan kurslara, internet adresi üzerinden de başvuru yapılabilecek. Başlıca eğitim verilecek kurslar arasında; hobi, sanat, spor, dil ve atölye kurslarının verildiği KONSEM'de ikinci dönemde pilates, yoga, fitness, zumba, Türk Halk Oyunları, İngilizce, Rusça, yabancılar için Türkçe, yağlı boya resim, takı yapımı teknikleri, kağıt rölyef, işaret dili, cilt bakım teknikleri gibi kurslar yer alıyor. Güz dönemi kursların sona erdiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu kurslardan yüzlerce vatandaşın faydalandığını dile getirdi. Günümüz şartlarında insanların gerek hobi gerekse de meslek olarak yapmak istediği aktivitelere ulaşmakta zorluk çektiğini kaydeden Başkan Esen, belediye olarak bu imkanı ücretsiz bir şekilde her yıl vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.