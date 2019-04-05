Yeni dönemin turizm stratejisi anlatıldı

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi temasıyla katıldığı sağlık, spor ve alternatif turizm fuarı Hestourex 2019'da, yeni dönemde başlayacak dijital turizm tanıtım çalışması ziyaretçilerle paylaşıldı.

Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı, Hestourex, ANFAŞ EXPO Center'da 3'üncü kez kapılarını açtı. Sağlık, spor ve alternatif turizmi birleştiren ve bu yıl 30 milyar liralık ticaret hacmi yaratması beklenen fuar 7 Nisan Pazar günü sona erecek.

Fuarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Azerbaycan, Estonya, Litvanya ve Rusya Atletizm Federasyon, Mısır ve Malezya Uluslararası Bisiklet Birliği, Yunanistan, Rusya ve Almanya Voleybol Federasyonu, Özbekistan ve Tunus Golf Federasyonu, İran Futbol Federasyonu, Bosna Hersek ve Kıbrıs Tenis Federasyonunun stantları yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi de 3 yıldır gerçekleşen fuarda Kaleiçi temasıyla yerini aldı. Fuarda tarihi Üç Kapılar ve Kaleiçi Konağı figüratif çalışmalarıyla küçük bir Kaleiçi kurdu. Muratpaşa Belediyesi'nin standı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken fuarda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni dönem turizm çalışmaları arasında yer alan dijital turizm tanıtım çalışmalarıyla ilgili de ziyaretçilere bilgi verildi.

Muratpaşa'da tarihi Kaleiçi, Haşım İşcan ve Balbey mahallelerini kapsayan, akıllı şehircilik uygulamalarıyla donatılmış bir dijital turizm tanıtım çalışmalarının başlayacağı misafirlere anlatılırken bu tanıtım çalışmasının odağında kendisini turistten ziyade ‘gezgin', ‘sırt çantalı' olarak tanımlayan ve bugün dünya genelinde turizm amaçlı seyahat edenlerin önemli bir yüzdesini oluşturan grubun yer aldığı belirtildi.