Yeni evli çiftin geçirdiği kazada ağır yaralanan gelin yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın (30), aynı araç içerisinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Gizem Yiğit Taşıran (27), 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çiftin, 3 yıl önce evliliğe karar verdiği ancak Gizem Taşıran'ın annesinin kına töreni günü beyin kanaması geçirip hayatını kaybetmesinden dolayı düğünlerini ertelediği ve 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Feci kaza Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde 22.10 sıralarında meydana geldi. Aksu ilçesinden şehir merkezi istikametine ilerleyen İlker E. idaresindeki 36 EH 044 plakalı araç ile, Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı ve içerisinde eşi Gizem Yiğit Taşıran'ın bulunduğu 07 Y 8628 plakalı aracın karıştığı kazada iki araç da adeta hurdaya döndü. Araçlardan Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu, İlker E.'nin kullandığı otomobil ise yol ortasındaki bariyerlere çarptı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlker E. kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde sıkışan Taşıran çifti, itfaiyenin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkartıldı. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran hastaneye kaldırılacağı sırada yaşamını yitirdi. Yaralanan Gizem Yiğit Taşıran ise tedavi edilmek üzere Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan İlker E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayı duyup kaza yerine gelen İlker E.'nin yakınları 1 kişinin öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Adliyeye sevk edilen İlker E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi ise dün Kaş ilçesinde toprağa verildi.

2 günlük savaşı kaybetti

Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı çıkan Gizem Yiğit Taşıran, ilk olarak Kepez Devlet Hastanesine ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. 2 gündür yoğun bakımda olan Taşıran, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kına töreninde annesi beyin kanaması geçirince düğünü ertelediler

Öte yandan, Taşıran çiftinin 3 yıl önce evlenme planları yaptığı ancak kına töreninde Gizem Taşıran'ın annesi Beyhan Yiğit'in beyin kanaması geçirmesi sonucunda hayatını kaybettiği, bu sebepten dolayı da düğünlerini erteleyip 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.