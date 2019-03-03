Yeni evli genç kadın halk otobüsünden indiği anda hayatının şokunu yaşadı

Evlendikten 6 ay sonrası Denizli'den Antalya'daki annesinin yanına gelen 22 yaşındaki genç kadın, içerisinde düğününde takılan 55 bin liralık ziynet eşyası ile evlilik cüzdanın yer aldığı çantasını otobüste unutunca hayatının şokunu yaşadı. Genç kadının çantası, otobüsten iner inmez aradığı toplu taşıma merkezinin online kamera izleme yöntemiyle bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Denizli'de 8 Ağustos 2018 tarihinde dünya evine giren 22 yaşındaki Gamze Konkur, evliliğinden 6 ay sonra Antalya'da yaşayan annesini ziyarete geldi. Evden ayrılacak olması sebebiyle düğününde takılan ziynet eşyalarını da yanına alan Konkur, annesinin çalıştığı Kundu bölgesine gitmek için LC 07 nolu hatta yolcu taşıyan halk otobüsüne bindi. Otobüsten bir otelin önünde inen Konkur, çantasını almadığını fark edince yüreği ağzına geldi. Konkur, vakit kaybetmeden izleme merkezini arayarak çantasını otobüste unuttuğunu söyledi. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma İzleme Merkezi'ne anons geçildi. Ardından genç kadının otobüse bindiği kart numarasıyla otobüsün güvenlik kameralarına ulaşıldı ve çantanın halen otobüs içerisinde olduğu görüldü. Merkez, şoförle irtibata geçerek çantanın bulunduğu yerden alınmasını bildirdi. Ardından otobüsün şoförü Birol İnal, çantayı alarak Meydan otobüs depolama alanındaki kayıp eşya birimine teslim etti.

55 bin liralık ziynet eşyası ve evlilik cüzdanını unuttu

Konkur'a çantasının bulunduğu bilgisi verilince genç kadın büyük mutluluk yaşadı. İçerisinde 550 TL nakit para, evlilik cüzdanı ve 55 bin lira değerinde düğünde takılan ziynet eşyalarının olduğu çantasını annesiyle birlikte almaya gelen genç kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Gamze Konkur, "Bir otelin önünde inmiştim. Hemen kamera kayıtlarından baktık. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Ardından emniyeti aradık ve buraya geldik. Çantamın bulunduğu haberini aldım, çok sevindim. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok korktum"

6 ay önce dünya evine girdiğini söyleyen Konkur, bütün ziynet eşyalarının çantasında olduğunu kaydetti. Denizli'den Antalya'ya annesini ziyarete geldiğini anlatan Gamze Konkur, "Şehir değişikliği nedeniyle ziynet eşyalarımı evde bırakamadım. Eğer çantamı bulamasaydım 55 bin liralık bir kaybım olacaktı. Çok korkmuştum, ama şükür ki çantam bulundu" diye konuştu.

Konkur'un annesi ise çanta bulunmasaydı kızına karşı mahcup durumda kalacağını söyledi.

"Kameralar olmasa bile Allah görür"

Çantayı otobüs içerisinde bulan halk otobüs şoförü Birol İnal, o gün LC07 hattında görevli olduğunu belirterek, "Toplu ulaşım izleme merkezi tarafından verilen bilgi doğrultusunda araçta çantanın unutulduğunu gördüm ve hemen görevli arkadaşlara teslim ettim. Buradan kayıp eşya bulan herkese yetkili kişilere teslim etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Kameralar olmasa bile Cenabı Allah görür ve çok yanlış bir davranış olmuş olur" ifadelerini kullandı.