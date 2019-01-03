Yeni Malatyaspor iki eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarına devam etti. Antrenmana izinli olan Arturo Mina ile Guilherme katılmadı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Güç ve kuvvet çalışması ile devam eden antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana izinli olan Arturo Mina ile Guilherme katılmadı. Yeni Malatyaspor çalışmalarına saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.