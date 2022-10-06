Yeni motosikleti ile kaza yapan genç kız hırsını kendisine çarpan sürücüye kaskı ile vurarak çıkardı

Antalya'da yeni aldığı motosikleti ile kaza yapan genç kız, kaza yapmasına neden olan adama motosiklet sürücüsüne önce bağırıp çağırdı ardından adamın kafasına kask ile vurdu. Sosyal medya da yayınlanan görüntüler cep telefonu ile kaydedildi

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde evlerine gitmek üzere yola çıkan iki genç kızın olduğu motosiklete başka bir motosiklet çarptı. Kaza sonrası her iki motosiklette yan yattı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Bu sırada motosikleti yeni aldığını belirten genç kız diğer motosikletin sürücüsü adama tepki göstererek, “Ya üzerimize sürdün. Ben geçerken neden geliyorsun sen? Şu motorun haline bir bak. Ya senin özür dilemenle bizim canımız geri gelecek mi? Ben bu motoru yeni aldım. Haline bak haline” dedi. Zaman zaman sinirlerine hakim olamayan genç kız elinde bulunan kask ile adamın kafasına vurdu.

Diğer kız arkadaşı ise, “Bilerek üzerimize sürerek bize çarptın. Neyini anlatacaksın. Biz şuradan gidiyoruz pat diyerek gelip çarptın. Çevir geç direksiyonu git” dediği görüldü. Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü tepki çekti.