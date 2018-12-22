Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) öncülüğünde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları , kent merkezinde bulunan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin, bulunduğu alanda çağdaş bir mimari yorumla yeniden yapımı için “Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz” kampanyası başlatıyorlar.

Antalya Müzesi'nin EXPO alanına taşınma konusunun gündeme gelmesi vesilesiyle bir araya gelen STK'lar, müzenin mevcut yerinde kalması ve yanındaki Karayolları ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arazisinin de müze alanına dahil edilmesi talebi konusunda fikir birliğine vardılar. Bu talebi kent gündemine taşımak için de bir kampanya yürütme kararı alındı.

ATSO ve ANSİAD'ın davetiyle Kaleiçi'nde Suna – İnan Kıraç Vakfı'na ait AKMED'de düzenlenen “Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz” konulu toplantı yoğun katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Yusuf Örnek'in moderatörlüğünde yapılan toplantıda ATSO Başkanı Davut Çetin, ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu ve ANSİAD Müze Komitesi Başkanı Hilmi Ünsal, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) Başkanı Mimar Dr. Sinan Genim birer konuşma yaparken, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, görüşlerini dile getirdiler.

Davut Çetin: "Müzeyi Mevcut Yerinde Dünya Çapında Bir Mimari İle Antalya'ya Kazandırmalıyız"

ATSO Başkanı Davut Çetin yaptığı konuşmada Müze konusunun uzun yıllardır ATSO'nun gündeminde olduğunu kaydederek Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın uzun yıllardır Antalya Müzesi'nin dünya çapında bir mimariye kavuşması ve yanındaki kamu kurumlarına ait 40 dönüm alanında dahil edilerek büyütülmesi için çalışmalar yaptığını söyledi. Bu talep doğrultusunda yazışmaların yapıldığını, konunun Bakanlık nezdine taşındığını ancak halen bir sonuç alınamadığını kaydeden Başkan Çetin, “En son Karayolları'ndan biz bu araziyi vermeyiz diye bir yazı geldi. son günlerde de müzenin EXPO'ya taşınacağı konusu kamuoyunda yer almaya başladı. Müze'nin EXPO'ya taşınmasına karşı çıkacak ilk kurum biz oluruz. Bırakın kent merkezi dışına taşımayı, dünyanın en zengin koleksiyonlarından birisini barındıran bu müzeyi, turisti kent merkezine daha fazla çekecek, Antalya'ya değer katacak dünya çapında bir mimari ile kentimize kazandırmamız gerekiyor. Bu talebimizi hep birlikte dile getirmeliyiz.

Şehir olarak aynı şeyi konuşmalıyız. Kentteki tüm STK'lar küçük küçük işler yapacağına büyük bir hedef doğrultusunda tek vücut olalım. Hep birlikte olalım, şehir olarak bir hedefe doğru yürüyelim. Birlik olursak yapamayacağımız bir iş olmadığına inanıyorum. Bu konuyu gündeme hep birlikte taşıyalım. Böyle bir birlikteliği sağlarsak, Hükümetimizin de, yerel yöneticilerimizin de desteğini alırız “ dedi. Davut Çetin, konuşmasında duayen işadamı İnan Kıraç ve Mimar Sinan Genim'e de Antalya kültür-sanat hayatına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Hilmi Ünsal'dan Müze Adası Önerisi

ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu ve ANSİAD Müze Komitesi Başkanı Hilmi Ünsal, “Neden böyle bir toplantı düzenliyoruz çünkü bir hayalin peşindeyiz. Toplantımızın amacı bu hayalimizi gerçekleştirmek için ilk adımı atmaktır. Böyle bir müzenin getirdiği kültürel zenginliğin yanı sıra, ekonomi de yaratıyor doğru ama esas kent insanları için yapılıyor” dedi.

Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut müzemiz 30 dönümlük alanda ve 1972'de yapılmış bir müze. Antalya'ya yıllarca hizmet etmiş ve ediyor, hemen yanı başında ise bir alan daha var. Bu 40 dönümlük alanla birlikte toplam 70 dönümlük bir alan içerisinde diyoruz ki işte biz bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz. İşte onun için ‘Yeni Müzemizi Eski Yerinde İstiyoruz' diyoruz. Burayı bir müze adası haline getirebiliriz. Antalya olarak Antalya'yı sevenler olarak bu hayali hep birlikte gerçeğe dönüştürelim istiyoruz.”

Sembol mimari yapılarla turizmden büyük gelir elde ediyorlar

Toplantıda dünyada mimarileriyle bulundukları kentlerle özdeşleşmiş başarılı müzelerden örnekler veren TAÇ Vakfı Başkanı Mimar Dr. Sinan Genim, “Dünyada hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar kültür birikimi ve tarihi eser yok. Ama bu zenginliği gerektiği gibi pazarlayamıyoruz” dedi. Genim, Londra, New York, Bilbao, Paris gibi kentlerin sembol mimari yapılarla müzecilik alanında ün yaptığını ve turizmden büyük gelir elde ettiğine dikkat çekti. Bu müzelerin koleksiyonları bulunmamasına rağmen sadece mimari yapılarıyla 1.5-2 milyon ziyaretçi çektiğini vurgulayan Genim, bu müzelerin şehir merkezlerinde olduğunu da belirterek, “Kentin 30-40 kilometre dışındaki bir müzeye kimse gitmek istemez” dedi.

Toplantıya ATSO Başkanı Davut Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Balcı, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Ayla Yüksel, ANTİKAD Başkanı Aynur Doğan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancıları Odası Başkanı Ebru Manavoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, ASBİAD Başkanı Mustafa Emre Şandan, Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, Arkeolog Nevzat Çevik, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Tuncay Neyişçi, AGİDER Başkanı Figen Sayın Yıldıran, KONYSİAD YK Üyesi Cihan Taşkın, POYD'u temsilen Ülkay Atmaca katıldı.