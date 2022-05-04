Yeni Nesil Sinema Okulu'nda dersler başladı

Birbirinden değerli eğitmenler, jüri tarafından belirlenen 5 hikaye grubuna online ders veriyor.

Sinema alanında kariyer hedefleyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla teorik, uygulama ve teknik destek verilmesini kapsayan Yeni Nesil Sinema Okulu çalışmalara başladı. Jürinin seçimi ile beyaz perdede hayat bulacak 5 öykü ve senaryo grubu; senaryo, film yapım, yönetmenlik-oyuncu yönetimi, görüntü yönetmenliği, ses, film müziği, kurgu-post production, color correction alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Online ve uygulamalı eğitim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden 3 Numara ile Medine Baskın, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Her Hayat Eve Sığar mı? isimli çalışma ile Rojda Ezgi Oral, Ankara Üniversitesi'nden Kamera Arkası ile Merve Tarım, Mersin Üniversitesi'nden Muhtar Bey isimli çalışma ile Emine Doru ve Malatya İnönü Üniversitesi'nden Porê Zer isimli çalışma ile Zeynep Ordu ve ekipleri alanında uzman akademisyenlerden teorik bilgiler alırken aynı zamanda film sektöründe bilinen işlerde imzası olan eğitmenlerden de saha tecrübesi kazanacak.

Uzman isimler

Görüntü Yönetmeni Hakan Okumuş, Senarist Filiz Ekinci, Ses Teknisyeni Gökhan Şahin, Senarist Tanıl Arayancan, Görüntü Yönetmeni-Yönetmen Cengiz Uzun, Yapımcı-Yönetmen Mehmet Urba, Ses Tasarımcısı-Müzik Yönetmeni Cem Altıntaş, Öğretim Görevlisi Dr. Rıdvan Yücel, Öğretim Görevlisi Gökhan Evecen ve Araştırma Görevlisi Mehmet Emre Gül'den eğitim alacak olan öykü/senaryo gruplarının çekeceği filmler Ekim 2022'de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde seyirciyle buluşacak.