Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi'nin de katkılarıyla Akdamlar Mahallesi'nde, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Esen yapımı büyük ölçüde tamamlanan HayatPark içerisinde otizm merkezi kurmayı planladıklarını söyledi.

Akdamlar Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi tarafından da restore edilerek kapılarını açan ‘Bizim Otizm Köyü'nde otizmli gençler, el sanatından aşçılık kursuna kadar pek çok alanda aldıkları eğitimle hayata tutunuyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret ederek otizmli bireylerin gün içinde yaptıkları etkinlikleri izledi. Esen, Konyaaltı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mukaddes Birşen ve Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Bal ile sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Esen ‘Bizim Otizm Köyü' olarak da bilinen bu merkezde müzik, el sanatı, spor ve tarım gibi pek çok alanda eğitim gören otizmli bireylerin hayata hazırlandığını söyledi.

Yeni otizm merkezi Hayatpark'a

Otizmli bireylere acıma veya merhamet hisleri ile değil, sevgi ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Başkan Esen, “Her gün bir saat özel eğitim programına alınan otizmli bireylerin gelişimlerinde inanılmaz iyileşmelerin yanı sıra sosyal yaşamlarında da olumlu değişiklikler dikkat çekiyor. Onlar bizim canımız. Onlara yaşamlarını adayan ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle yapımı büyük ölçüde tamamlanan HayatPark içerisinde otizm merkezi kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi. Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği Başkanı Perihan Bal, ziyaretin sonunda Başkan Esen'e Atatürk portresi vererek, katkılarından dolayı teşekkür etti.